新冠肺炎疫情嚴峻，國內疫苗短缺成了各界追責蔡政府的焦點。在政府緊急運作努力下。今晚傳出好消息，盧森堡有一架華航班機將載運15萬劑莫德納疫苗，預定明天下午3點50分左右抵台。民進黨立委郭國文在臉書更透露「日本疫苗考慮贈送台灣」，稍可紓解台灣對疫苗的渴望。

民進黨立委郭國文稍早在臉書分享15萬劑莫德納疫苗預定明天抵台，他也透露，「下個月還有200萬劑AZ疫苗要來。另外，明天日本媒體，會有日本疫苗考慮贈送台灣的相關訊息」。

據日媒報導，日本政府考慮，將目前簽署供給契約的英國製藥大廠阿斯利康（AZ）的新型冠狀病毒疫苗，利用國際分配額度「COVAX」提供給發展中國家。政府相關人士在24日證實此事。

另外，今晚突傳盧森堡一架華航班機稍早已經完成裝載15萬劑莫德納，預定明天下午3點50分左右抵台。流行疫情指揮中心指揮官陳時中更召開記者會證實此事，首批莫德納疫苗期效到今年11月，預計2周後就能完成檢驗封緘並發放施打。

據中央流行疫情指揮中心訊息指出，台灣共向莫德納藥廠購買505萬劑疫苗，而指揮中心日前已指出，莫德納疫苗會依據雙方議定的期程交貨。首批15萬劑，因為一次來太多很難消化完，需要按部就班依既定規劃推進。

(中時新聞網)