軍事新聞網站「Breaking Defense」報導，部分以色列人對先前剛停火的以巴衝突結果不甚滿意，但美國國家安全猶太研究所（Jewish Institute for National Security of America, JINSA）的2名專家指出，現在最重要的，是讓以色列盡快吸取教訓，加強防禦體系，準備應對火力更加恐怖的黎巴嫩「真主黨」（Hezbollah）。

退役美國陸戰隊中將納通斯基（Richard Natonski）和JINSA外交政策主任魯厄（Jonathan Ruhe）共同投書「Breaking Defense」，強調巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）雖估計擁有3萬枚短程火箭等武器，但真主黨所擁有的火箭數量可能高達10萬枚，且其中有數千枚為中程甚至長程火箭，並手握伊朗提供的數十至數百枚短程彈道飛彈。

中程、長程火箭和彈道飛彈的長射程，不僅能使其瞄準更多以色列目標、分散其防禦力量，更能自遠離以黎邊境的區域躲藏與發射；甚至可能在伊朗的暗中協調下，與敘利亞、伊拉克或葉門的親伊朗民兵共同發動攻擊，增加以色列主動獵殺的難度。

2名專家指出，以色列持續增強防空能力，就算哈瑪斯火箭發射數量已從2014年的每天200枚，提升到目前的每天400至500枚，也難以擊穿以色列的防空網；但在下一次衝突初期，真主黨預計能每天發射達3000枚火箭、彈道飛彈和無人機，後續也能維持每天約1000枚的發射速度，將讓以色列防禦體系「超載」。

在這種情況下，以色列城市將受到「前所未有的破壞」，而加大對發射系統的獵殺，又將在對方刻意躲藏於平民區之下，造成更多附帶損害，並再度讓以色列成為國際社會的批評對象。2名專家建議，美國應繼續阻止伊朗的精密武器對外擴散、確保與以色列共同生產的防空系統彈藥供應無虞，並讓國際社會理解真主黨等組織的陰謀；最後一點尤其重要，因為國際社會對此類行為的認知，也關係到美軍未來面對此類對手時的行動合法性。

(中時新聞網)