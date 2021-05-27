北台灣不斷傳出警員執勤感染新冠肺炎，台南市基層警員坦言執勤時心驚肉顫，台南市政府取得第2批AZ疫苗，同意將原本排第3順位的警察提前，台南市警察局優先給1000名自願施打的外勤員警，玉井警分局派出所警員15人27日首批施打，其餘員警分3天打完疫苗。

台灣新冠肺炎疫苗目前一劑難求，警察原本是AZ疫苗施打對象的第3順位，北台灣卻不斷傳出警員「中標」感染，甚至擔心擴散，癱瘓一整間派出所警力。

台南市基層外勤警員早有擔心受感染的心聲，有員警表示，台南市確診案例不斷攀升，還有一天增加10例，警員每天都須面對社會各階層民眾，警方最近每天都接獲民眾爆量檢舉未戴口罩、群聚的電話，同事單靠一副口罩就前往勸導，防護力實在太低。

台南市長黃偉哲27日上午聽聞基層員警心聲，立刻安埋外勤警員優先施打疫苗，玉井警分局15人27日下午率先完成接種，其餘各派出所共1000名基層員警28日、29日陸續完成施打。

台南市警察局表示，這波疫苗施打以外勤警員為主，公費施打，對象為派出所、交通分隊與偵查隊，提供外勤警員多一層保護可以安心工作。

有警員獲知可施打AZ疫苗消息，正評估疫苗效力與副作用，部分警員想等更有效的疫苗進口或者國光疫苗量產後再施打。

(中時 )