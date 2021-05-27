指揮中心本月13日針對有萬華足跡的民眾，「無差別」發送60萬封細胞簡訊，並要求電信業者從這60萬人中分析找出「萬華高風險族群」進行健保卡註記。中華人權協會對此發出聲明，敦請中央政府重視人權。

中華人權協會指出，人民有預先知道健保卡被標註的權利，標註會造成民眾就醫等權益被排擠，日前萬華已有民眾遭診所拒收的案例，足證「標籤化」一定會造成人權侵害，中央政府不可輕率為之，特別是標註特定行政區的高風險族群，卻未徵詢所屬市府及法務部等專業意見，程序是否允當？

中華人權協會進一步指出，當前疫情已明顯失控，其他行政區的染疫狀況絕不亞於萬華區，故以「萬華」作為標註的功能性不高，更無任何佐證就此標註有助於防疫(難道非萬華就安全？)，而其唯一的結果，便是讓住民的人權及尊嚴受到傷害，此對標榜以「人權立國」的台灣政府，豈非天大的諷刺？

另外，當前疫情擴散，已非萬華獨有，中央政府直接透過電信公司、警局取得數十萬民眾與萬華連結的個資，卻無法提出令社會可以接受的理由，更遑論如何證實對於防疫有正面的功效？正當性頗有疑慮。

中華人權協會強調，中央政府似乎想用電子追蹤，廣泛將有地緣關係的人民一網打盡，並以此圈列所謂的高風險者，這種作為除了缺乏法源及正當關連性（在半夜出現在萬華者就是顧客？），我們高度質疑，是否因政府不願或不能採取防疫手段中正當且合邏輯的「熱區全面快篩」？才出此違反人權、缺乏法源的手段？敬請政府還是多花些心思解決疫苗嚴重短缺的燃眉之急吧！

(中時 )