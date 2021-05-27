索尼影業於2019年推出的密室逃脫電影《密弒遊戲》在全球造成轟動，精彩刺激的大銀幕解謎體驗讓粉絲大呼過癮！今年七月，續集《密弒遊戲2：勝者危亡》將延續上一集劇情，不僅巧妙的安排各地逃出密室關卡的生存者碰頭，並設計更危險刺激的限時關卡逼他們挑戰！本片是《玩命關頭》系列億萬製片尼爾摩里茲最新力作，導演亞當羅勃提爾、男女主角泰勒羅素和羅根米勒也將回歸接續故事演出。《密弒遊戲2：勝者危亡》將於今年7月15日在台灣開放挑戰，歡迎影迷、遊戲粉絲一起組隊進電影院體驗解謎求生的快感！

從發布的《密弒遊戲2：勝者危亡》電影預告中，粉絲可搶先一覽片中無所不在、難度更高的密室挑戰。不論是在通上高壓電的地鐵車廂破解廣告謎題、還是在銀行金庫裡置身會將人大卸八塊的致命雷射光、或是從被流沙吞噬的沙灘或灌滿水的密室中逃脫，層層難關搭配複雜的謎題，不僅考驗挑戰者的智力也考驗團隊默契。不解謎就等死，這六個生還者將如何逃出邪惡公司精心設計的「密弒遊戲」？

針對第二集的劇情，導演亞當羅伯提爾表示：「這一集的開頭就說明，有其他人也被邀請參加過上一集的世界頂尖密室逃脫遊戲。當這些脫險而出的勝利挑戰者相遇並一起挑戰新的遊戲時，那就像冠軍生死戰一樣精采！」而提到這次出現的新挑戰者，導演也暗示：「我們在這些人身上做了一些設定，比方說他們為什麼身上會有疤痕、為什麼會出現奇怪的肢體動作，這些神秘的部分都是他們曾參加過遊戲的證明，也會牽動他們在續集的闖關表現！」

(中時 )