萬海航運與國立台灣海洋大學合作，推廣商船學系、輪機工程學系學士後專班學程，將提供110學年度學生全額學雜費、公約培訓費及住宿補貼，鼓勵欲轉換職涯的社會人士加入船員工作。

萬海也將於學生在校期間與該校共同建構一系列訓練課程，強化學生船員的職能，進一步提供畢業後就業機會，提升學士後專班學生就業比例。

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(工商 )

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