萬海航運擴大船員招募 19:502021/05/27 工商 邱莉玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 萬海航運與國立台灣海洋大學合作，推廣商船學系、輪機工程學系學士後專班學程，將提供110學年度學生全額學雜費、公約培訓費及住宿補貼，鼓勵欲轉換職涯的社會人士加入船員工作。 萬海也將於學生在校期間與該校共同建構一系列訓練課程，強化學生船員的職能，進一步提供畢業後就業機會，提升學士後專班學生就業比例。 海瑞溫斯頓傳奇登台 台股重返萬六大關 早盤大漲逾670點 (工商 ) #萬海 #船員 #萬海航運 #學士後 #學生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 馬偕禁萬板民眾入院 國泰跟進 04:102021/05/18 焦點要聞 電金傳產紛反彈 台股早盤大漲逾200點 09:202021/05/18 財經 京城銀董座戴誠志看好台股再站回萬七 11:132021/05/18 財經 《科技》鴻海旗下夏普攜手Fikser 開發車載螢幕及介面 07:452021/05/18 財經 快篩劑少 生技公司捐13萬劑解民怨 04:102021/05/18 焦點要聞 聯國籲G7慷慨解囊 捐出多餘疫苗 04:102021/05/18 國際大事 台中女童確診母遭爆料居隔外出 中市開鍘罰20萬 12:392021/05/18 生活 邁瑞醫療擬5.45億歐元 收購Hytest及其子公司 04:102021/05/18 全球財經 海納百川》陳時中招架不住了（譚再利） 11:012021/05/18 海納百川 豆漿伯隱匿疫情 中市府重罰30萬 04:102021/05/18 焦點要聞 台中醫神坐鎮廟埕 民眾祈求疫情散去 04:102021/05/18 地方新聞 財經熱門新聞 紓困4.0來了 一張圖看懂補助金額與6大適用對象 - 財經 台灣若步入封城 謝金河再示警：經濟爆大災難 - 財經 小英總統看到了嗎？民眾消費信心驚爆大崩潰 - 財經 - 工商 上班途中外帶早餐染疫？勞保局：可算職災 - 財經 - 工商 不只龍巖 令人難過的漲停股還有這檔 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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