近日台灣新冠肺炎疫情爆發，疫苗荒成為兩岸間的話題。大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會（台企聯）今日表示，台企聯希望透過台灣商業總會捐贈一批世衛組織認可的疫苗給台灣鄉親們使用，為台灣抗擊疫情貢獻一份心力。

台企聯今日透過書面聲明，內容寫道，台北、新北等城市的感染者連日破百，且有持續蔓延之勢，廣大台商人在大陸、家在台灣，台灣疫情牽動著我們的心，我們為家人、朋友和鄉親的安康極為擔心、焦慮不已。

台企聯說，從世界各地防控疫情的經驗看，最好的辦法是注射新冠疫苗，在大陸的台商，本著自願的原則大部分人已經注射疫苗，然而，台灣目前疫苗緊缺、一劑難求。

為此，台企聯表示，台企聯希望透過台灣商業總會捐贈一批世衛組織認可的疫苗給台灣鄉親們使用，為台灣抗擊疫情、為台灣鄉親健康安全貢獻一份心力。

台企聯並籲，希望台灣有關方面把台灣鄉親健康安全放在第一位，把疫情防控作為當前的頭等大事，多方合作、共同努力，同時，期待由其所捐贈的疫苗能夠順利入台，幫助到有需要的鄉親。

(旺報 )