國民黨籍桃園市議員梁為超和徐玉樹27日質疑，桃園確診數居全國第三，但僅3處社區篩檢站，不足找出「隱形傳播鍊」，設置地點也缺乏規畫，市長鄭文燦說，14採檢站可日篩4200人，還要再增4個，採檢量足，且都選在戶外通風、空間大和動線流暢處，若有人流交織會再調整。

「給我疫苗、普篩，其餘免談！」梁為超和徐玉樹質疑，桃園確診數僅次雙北，應該針對感染熱區普篩，找出社區感染者，避免擴大傳染。徐玉樹也抗議市府在龍潭行政園區設立社區篩檢站，緊鄰區公所、戶政所及圖書館，每天員工和洽公民眾逾200人，痛斥市府專斷獨行，竟選在人流聚集處，引爆群聚疑慮，根本罔顧市民健康及死活。

2議員也譴責中央死抱「本位主義」，罔顧地方要自行採購疫苗的需求，根本是耍「威權」。全國村里長聯誼總會也寫公開信向蔡英文總統要疫苗，總會長楊鑫坤強調身處基層，看到里民驚恐、百業蕭條，但外國疫苗遲遲不進來，「若政府不便出面，讓專業的民間企業來！」

楊鑫坤也直言，未通過三期試驗的國產疫苗，未能獲國際疫苗護照認證，國人走不出去、打了等於白打，感嘆已有多位里長確診，大聲疾呼要蔡英文別再躲臉書後面，趕快站出來統籌分配疫苗政策。

鄭文燦說，現有14個採檢站可日篩4200人，隨時調配、避免單一篩檢站人數過多，且是採PCR核酸檢測，不但可避免偽陽性或偽陰性，也能在1天之內完成採檢報告，速度相當快，採檢能量充足無虞，目前也要再增加4處採檢站，放置在運動場或公園，隨時可以啟動，日篩量可達5400人，呼籲市民不用擔心。

鄭文燦也說，會再檢討龍潭採檢站的動線，如跟洽公民眾動線容易交織，會調整確保安全分離，強調目前桃園還未達熱區程度，確診個案在北北基桃生活圈當中，也還在可控的範圍內，會持續謹守「協同中央，支援雙北，守護桃園」的原則，確保疫情不擴散。

(中時 )