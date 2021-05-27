元大金控傍晚正式宣布，金控集團將和最大股東元大馬家一起捐出1.6億，不僅將全數投入防疫醫療救援，同時元大金也指出，所有的捐款都已指定用途，絕對花在醫療前線最迫切需要的地方。

國內COVID-19疫情日趨嚴重，造成醫療資源緊繃及醫護人員身心嚴重負荷，防疫最前線面臨崩潰邊緣的緊急壓力，台大醫院院長甚至公開發出求救信：「醫院非常緊急，希望中央給醫院的資源或是補助能夠充足，不能讓一線醫護赤手空拳，彈盡糧絕。」為此，元大金27日由旗下證券及銀行兩家子公司董事會通過，和文教基金會共同捐款1.6億元，助陣第一線醫療體系抗疫解燃眉之急。

元大金控表示，作為全國性的金融營業機構：「同島一命絕不置身事外！」故除由金控相關子公司共同捐贈1億元外，大股東馬家的投資公司另捐贈6,000萬元予元大文教基金會代表共同捐贈，共1億6千萬元，受贈對象以衛生福利部部立醫院體系、台大醫院以及榮民總醫院體系等全國性三大醫療體系為主，共計1億5千萬元，另由於台北市已成為疫情重災區，馬家所捐贈的6,000萬中的1,000萬元，將予台北市主要傳染病指定隔離及應變醫院之一的馬偕醫院專款專用。

元大金對捐款用途仔細說明，本次捐款將全數用於防疫作為，主要用途為相關醫療器材的緊急添購，以及第一線醫護防疫人員的照護等直接醫療作為，以發揮對第一線醫療體系最大的幫助，為全民防疫注入有形的力量，與政府聯手抗疫，期待台灣社會早日脫離疫情警戒，重回正常生活。

對於捐款對象由上述三大醫療體系出線，元大金也對這三大體系在抗疫防疫扮演的重要角色說明，像是衛生福利部部立醫院體系，是隸屬中央的防疫專責醫院，不僅要收治新冠肺炎病患，也肩負全台檢疫所設置的量能，目前還亟需增設3,500間集中檢疫所。

而榮民總醫院體系院所規模龐大，能支援床位、醫療量能的調節任務；台灣大學醫學院附設醫院體系的重要任務，則是收治新冠肺炎急重症病患，台大醫院院長甚至公開發出求救信，「醫院非常緊急，希望中央給醫院的資源或是補助能夠充足，不能讓一線醫護赤手空拳，彈盡糧絕。」因此元大金控認為協助全國三大公有醫療系統，可說是維持抗疫能量的當務之急，因此集中火力注資捐款。

新冠肺炎疫情爆發後，國內社福機構捐款大幅縮減，2020年元大金控暨旗下子公司捐贈1億2千元，發行面額3,000元的「振興經濟愛心卡」，捐贈給家扶等7個社福團體，總計超過10萬名受助對象受惠，這次可說是元大金對新冠疫情的二度捐款，且手筆更甚於前，積極善盡社企責任可見一斑。

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