自行車零組件族群如桂盟（5306）、日馳（1526）、利奇（1517），在整車大廠訂單持續挹注下，今年前四月營收分別大增五至八成，第一季獲利均翻倍成長！法人表示，股價較低的日馳、利奇，目前產能利用率處於高檔、訂單能見度樂觀，在本益比偏低、獲利續旺可期下，未來頗具成長潛力。

其中，專攻自行車用內、外變速器系統兩種傳動器組件產品的日馳，受惠整車大廠訂單爆量，日馳超前部署、採接單生產，同時為確保訂單量能，自去年就要求整車廠商必須簽署「不可取消訂單承諾書」；對於信用狀況不明確的整車廠商，甚至要求預付訂金、提前備料。

此外，日馳砸下800萬美元打造的大陸江蘇南通新廠，今年第一季已經順利量產，專攻大陸內需市場及全球中低階市場；至於台灣廠則專攻中高階市場。由於採接單生產，目前產能利用率處於高檔，日馳也與衛星供應鏈攜手合作，後續產銷量無虞。

日馳今年前四月合併營收4.98億元，年增幅達55.77％；第一季EPS0.9元，年增1.32倍。法人表示，隨著自行車產業進入傳統旺季，預期日馳營收將逐月、逐季成長，毛利率可望大幅攀升，今年獲利創新高可期。

另外，專攻煞車器組、座立管、花鼓等自行車用零組件產品的利奇，包括美國知名品牌Trek與Specialized、歐洲Cube自行車、台灣自行車大廠巨大（9921）、美利達（9914）、愛地雅（8933）等都是主要客戶群。在整車大廠訂單助攻及歐美修補市場挹注下，利奇今年首季EPS達0.47元，年增263％，首季已經賺到去年整體獲利的一半。

利奇今年前四月合併營收13.94億元，年增幅高達86.33％。法人表示，利奇接單已看到2021年底，且每季產能幾乎滿載，加上產品漲價，隨著營運逐季攀升，今年EPS挑戰2元新高可期。

(工商 )