台灣本土疫情嚴峻，和BioNTech合作的上海復星願意提供疫苗給台灣。南投縣長林明溱喊話，購買上海復星代理的德國BNT/輝瑞疫苗。根據輿情民調統計網站「聲量看政治」分析聲量系統發現，BNT聲量上升，輝瑞、上海復星等關鍵字的聲量，也跟著上升。其中，22日上海復星發聲明表示願將疫苗提供給台灣後，聲量開始升溫；25日，南投縣長林明溱開第一槍後，當天聲量大爆發。

臉書粉專「聲量看政治」27日貼文表示，根據聲量系統與GoogleTrend，搜尋疫苗、上海復星、BNT、輝瑞、林明溱等五個關鍵字，可以發現很有趣的趨勢。大陸上海復星5月22日表示，願將德國BNT/輝瑞疫苗提供台灣。22日當天，GoogleTrend開始出現大量搜尋上海復星的訊號。23日，衛福部長陳時中回應表示，請正式接洽。當天，上海復星、BNT、輝瑞的新聞聲量訊號都有起伏，大家開始討論，議題有所發酵，24日則稍微沉寂。

該粉專指出，25日，南投縣長林明溱首度發難，呼籲中央授權地方買疫苗向大陸採購疫苗，聲量於25日爆發，26日則因死亡人數來到新高，聲量趨勢持續攀高。而這五個新聞關鍵字：疫苗、上海復星、BNT、輝瑞、林明溱，聲量趨勢很清楚，新聞時序也很清楚。

(中時新聞網)