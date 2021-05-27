針對4月初台鐵太魯閣重大49人死亡200多人輕重傷事故，台鐵26日晚間已公布懲處名單，最高層級副局長記過1次、花蓮工務段長1大過，其餘人員亦輕輕放過，前交通部長陳建宇表示，而此次事故較諸前年普悠瑪事故，其發生原因與死傷人數更加嚴重，而其懲處卻不痛不癢，真能符合社會期待和彌平死傷者家屬的哀痛心情嗎？

陳建宇痛批，首先，前部長林佳龍都已為此一重大事故負起政治責任下台，而台鐵近年來從工程採購的發包、施工到監造，均未依照其標準作業程序「SOP」操作，從上層到底層的怠忽職守，完全沒有風險認知、辨識能力及其應變處理作為，反在此次懲處中輕輕落下，並以「係其包商工程車滑落邊坡所致」，而不納入其多年來的整體性缺失，從嚴檢討責任，僅以此次事故單一個案缺失處理了事。顯見台鐵百年老店文化未除，更未痛定思痛，不以嚴懲重罰來自我警惕來茲，無形中反讓台鐵同仁產生「記過了事」的輕忽心態，也相對造成了民眾未來搭乘台鐵仍會有不安全的心理陰影。

其次，對於此次重大行車事故，無論運安會、交通部、台鐵或社會各界都已提出甚多的改革建議，諸如儘早裝置台鐵軌道邊坡監測預警系統、強化沿線圍籬及裝設自動偵測異物系統等等，以避免「行車如賭命」；而這些應該積極辦理的工作，陳建宇指出，就應趁著現在防疫期間乘客較少、大量減少行車班次時早日完成，以發揮智慧科技防護功能。而這些科技設備的整建，其對應要熟悉這些科技設備的人力養成、教育訓練更加重要，「如果此次懲處不痛不癢，沒有降級、減薪，層級不上拉、範圍不加大，則真令人不敢擔保未來新科技的使用，管理人員真能盡責學習，發揮它應有的功能嗎？」

他指出，過去台鐵局採購普悠瑪列車，其自動煞車防護系統功能不完全，且驗收後駕駛員不知道如何操作，有駕駛員就乾脆將其關閉，不也是導致前年普悠瑪重大事故的原因之一？「這就是一個血淋淋的顯例！」

陳建宇也提到，目前台鐵車輛及機具老舊、人才斷層，在未來5年新的區間列車及城際列車共1120輛上線營運前，會是列車及人力青黃不接的過渡期，更需要台鐵人員的齊心協力，讓運工機電四大部門能充分溝通協調，以充分發揮台鐵的安全運輸功能。而「機」、「電」部門的安全維護更是輕忽不得。雖然交通部有意將台鐵組織扁平化，將全島分「區」設「處」，由「處」來統管「運工機電」四大部門，方向不錯，但在這最關鍵的時刻，以台鐵百年衰退的老店文化，今天懲處的輕縱，讓同仁有輕忽心理，會不會又是明天另一個災難的開端，恐值得交通部再次深思。

陳建宇認為，台鐵新組織文化的塑造、零工安、零車安事故的要求，並非一蹴可幾，除了交通部應排除萬難、克服現有法令束縛，府院給予全力支持、讓其儘早走向公司化，以引進新血輪、發揮真正公司治理效能外，交通部也應發揮鐵血精神：如要展現決心，就從加大加重太魯閣號事故的懲處開始，並還給罹難者及受傷乘客一個公平合理的交代吧！

(旺報 )