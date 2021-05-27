受本土新冠肺炎疫情影響，許多產業及勞工生計受到衝擊，台南市政府昨天成立紓困辦公室，另也因應不同業種的實務需求擬訂多項紓困方案，此外，為避免民眾求助無門，也提供專線諮詢服務，撥打紓困專線電話06-2954293，就能更及時獲得所需要的相關資訊。

台南市長黃偉哲說，除了提出安心就業的方案，包括安心就業、安心上工、充電出發外，為了和中央對接市府紓困專案辦公室也在之前就成立。他也建請中央對於因疫情提高到三級警戒，生意因而受影響、歇業或窒息性停止的小商家、店家，採取優先照顧，給予紓困補助以延續生意的經營。

經發局長陳凱凌說，中央即將公告的4.0紓困方案，首先補貼的範圍為中央疫情指揮中心所宣布暫停營業場所及相關受影響產業，其中受影響產業補貼（至2021年12月止），原則上，按員工人數補貼其薪資，至於小吃、攤販則比照上次原則，發放一次性補貼。

另外，企業朋友關心在資金的部份受到很大的影響，中央在此次紓困貸款方案中也有規定二大項，包括中小企業信保基金承作的紓困貸款，有信用保證專款利息補貼；央行中小企業貸款，則有專案融資的措施，紓困受惠對象擴大到小規模營業的攤販、小吃、商圈、市場夜市及商業服務業。

教育局長鄭新輝說，針對學校停課、三級防疫而受影響的業者如私立幼兒園、短期補習班、兒童課後照護中心因停課而退費造成損失，會納入紓困方案，運動產業也因三級防疫而關閉受影響，也納入補助範圍。

而中小學停課而受影響的團膳業者食材損失，市府也會做出相應補償，教育局也積極爭取將因停課而停工的廚工薪資補貼納入紓困對象，台南學校廚工有550名，停課約1個月，預估薪資1000萬元。

社會局長陳榮枝表示，中央政策將比照去年方式，分為擴大關懷弱勢生活補助及急難紓困兩大部分，關於擴大弱勢生活補助的部分待中央定案後，將由市府主動協助、符合資格民眾免提申請，本次補助發放作業加發對象為領有以下補助者，每月加發生活補助1500元。

本次對象為身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼、弱勢兒童及少年生活扶助、弱勢家庭兒童及少年緊急生活扶助、低收入戶兒童生活補助、低收入戶高中職就學生活補助、未滿18歲中低收入戶兒童及少年、特殊境遇家庭子女(含孫子女)生活津貼或子女(含孫子女)教育補助。

交通局長王銘德表示，計程車駕駛納入紓困4.0個人紓困，依去年方案，紓困項目包括薪資補助、培訓課程補助、油料補貼、貸款利息補貼、防疫物資補貼等，將等交通部確定相關紓困方案後向外界說明，也請公會及駕駛朋友先參考去年申請資料準備，一旦交通部公布紓困方案後，就可盡速向中央提出申請。

(中時 )