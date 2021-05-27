屏東27日獲中央撥配400瓶（4000劑）疫苗，縣府指出，將直接配發至合約醫院及轄區衛生所立即開打，而除第一線醫護人員優先使用外，也已調查第二類防疫人員，消防、海巡、警察等施打意願，陸續下周於33鄉鎮衛生所完成接種，此外，縣府也動用縣款為第一線防疫人員加保防疫險，多一層保障。

屏東縣長潘孟安指出，屏東現階段分配到的疫苗明顯不足支應需求，站在縣市首長立場，雖然都希望自己的縣市能分配到最多的數量，但還是要尊重中央流行疫情指揮中心，在全國抗疫的重要時刻，只有中央、地方團結，政府、人民同心，才能讓疫情早日受到控制，回歸正常的生活。

他強調，中央流行疫情指揮中心最了解全國疫情及醫療量能的分佈狀況，分配疫苗標準有多項指標，包含人口數、醫事及防疫等人員數、轄區疫情嚴重性、疫苗庫存量等，都是考量項目，而疫苗採購有其嚴謹性，必須符合法規，屏東縣會配合中央流行疫情指揮中心辦理。

屏縣府表示，截至26日下午5點統計，屏東COVID-19疫苗已接種7661劑，公費7466劑、自費195劑。

(中時 )