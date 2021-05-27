立法院今天黨團協商紓困條例修法未獲結論，民進黨發言人謝佩芬今表示，若國民黨重視防疫與紓困工作，請儘速支持審查紓困條例，不要愚弄民意，說一套又做一套。

謝佩芬表示，當前台灣面臨疫情變化，最重要的除了全民遵循中央流行疫情指揮中心的防疫工作外，因為國家整體經濟發展與人民生活也受到影響，更是需要政府政策協助的時候。

她說，此需要朝野共同支持防疫紓困的關鍵時刻，國民黨作為最大在野黨，卻杯葛今天立法院緊急處理的紓困條例，導致朝野協商沒有結論，難道國民黨不知道紓困政策對於此刻的台灣人民來說是多麽重要？

她指出，紓困拖一天、對人民的傷害就多一天，國民黨若真的重視台灣民生經濟，就不應該嘴巴說一套、做的又是另一套，這樣只會讓人民看破手腳。

謝佩芬表示，對抗病毒應不分藍綠，此時此刻台灣除了需要全國人民團結防疫，國家經濟與國民的生活也必須持續維持，請國民黨少點政黨利益考量，除了全力配合指揮中心的防疫工作，也請共同支持通過紓困條例，把台灣人民放在第一位。

(中時 )