美女眼科醫師黃宥嘉是談話性節目常客，個性仗義執言、有話直說，然而疫情當頭，她日前搭捷運就因見到2位乘客不斷交談，忍不住開口勸說：「捷運車廂內不要一直交談，疫情嚴重，請共同協助抗疫！」想不到其中一位短褲女卻反嗆黃宥嘉「正義人士」，行徑令人不敢苟同。

黃宥嘉經常在臉書與粉絲分享日常生活點滴，她今(27日)更PO出一對男女在捷運上交談的照片，稱照片中的兩人一直嘰嘰喳喳在捷運車廂內講話，好幾個站都不停歇，於是她喊一下：「捷運車廂內不要一直交談，疫情嚴重，請共同協助抗疫。」想不到短褲女竟在下車前，拿手機寫了一堆字給她看，最後一句則是清楚寫著「正義人士」。

黃宥嘉也不是省油的燈，被嗆正義人士沒在忍，趁著短褲女下車前反擊：「沒看到啦！」未料短褲女又回她：「沒看到我也沒辦法。」事後黃宥嘉更在臉書諷刺寫下：「講話囉嗦的人，寫字也囉嗦。」

黃宥嘉的捷運奇遇記，引發不少網友熱議，「這種的要開直播，聊得這麼久應該是有困難，大家可以一起幫他解決」、「很怕搭電梯和搭大眾運輸工具的口沫橫飛」、「黃醫師好勇敢，昨天搭公車，司機和乘客在聊天，本來很想請他們不要聊，但沒膽啊！」、「防疫期間，車廂內真的不宜交談」、「老實說，我覺得就是像這樣不知道事情輕重的人，造成這次台灣的疫情」。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)