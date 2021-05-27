遠東商銀27日舉行線上法人說明會，發布第一季稅後淨利7.99億元、年成長高達翻倍的110.82％，每股稅後盈餘（EPS）0.23元、年成長109.09％，針對市場關注本土疫情爆發，可能衝擊影響營運及獲利，該行強調，目前疫情尚在發展中，是否造成影響有待觀察。

面對去年以來疫情衝擊全球，遠東商銀表示，該行力求長期穩健成長，今年核心業務維持穩健成長軌道，第一季淨利息收入及淨手續費收入高成長，其他核心業務持續精進。尤其在數位金融加速發展，離櫃率成長至95％，數位獲客率也寫下逾半數的58％佳績，雙創新高記錄。

遠東商銀指出，個人金融部份，消金、信用卡與財富管理業務合併改組的個人金融，業務精進有成，第一季發行的遠東樂家+卡，促動信用卡增長。法人金融方面，透過專業服務積極導入網銀線上服務，提供快速及完整的金流管理，及線上開卡推展客群，目前新戶有80％來自線上開戶，除了繼續積極耕耘在地客戶。

海外市場目前也有些案子正在進行，且表現還不錯，預期6月之後將有好消息。配合海外布局計畫，除越南胡志明市辦事處在去年已開業，並完成新加坡辦事處開業計畫。

展望今年，遠東商銀強調，繼續增大營運規模，加速數位創新，均衡發展四大核心業務，Bankee社群銀行因應純網銀競爭，持續拓展客群及存款實績，串聯集團生態圈及大數據，外接數位客群，在後疫情時代，追求長期穩健成長的策略方向不變。同時強化ESG發展，包括簽訂赤道原則，及公司治理、社會影響、CSR評鑑等。

(工商 )