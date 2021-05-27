華南金控110年股東常會紀念品延後發放 19:502021/05/27 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鑒於新冠肺炎疫情嚴峻，全國防疫全面提升至三級警戒，中央流行疫情指揮中心呼籲民眾應減少不必要之移動，為避免股東於此時兌領股東常會紀念品可能造成之實體接觸與群聚風險，華南金控110年股東常會紀念品將延後至國內疫情較為趨緩之後再行發放，發放日期將另行公告。 國泰金加速獲利腳步 首季實現利得創新高 電金傳產紛反彈 台股早盤大漲逾200點 (工商 ) #全國 #股東常會 #紀念品 #華南金控 #發放 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金融股第一家 京城銀股東會 電子投票占9成 11:472021/05/18 財經 《櫃買市場》長線投資 留意上櫃買點 08:192021/05/18 財經 在野黨籲發放防疫照顧假津貼 04:102021/05/18 焦點要聞 報復性消費放緩 5月信用卡刷卡金 難樂觀 04:102021/05/18 金融．稅務 《商情》美元走軟 支撐紐約期金漲至4個月高點 10:012021/05/18 財經 《金融股》法人看好後市 國泰金樂漲停 11:432021/05/18 財經 國泰金：股票便宜 將進場 04:102021/05/18 財經要聞 證交所籲投資人理性評估 04:102021/05/18 財經要聞 復甦力道不足 陸4月消費遜色 04:102021/05/18 全球財經 美國之音分析報導》解放軍頻頻軍演恫嚇台灣 未來作戰手法或大幅改變（陳筠） 09:272021/05/18 海納百川 110指考今起報名 新增考場違規項目「攜帶活體動物」 11:332021/05/18 新消息 財經熱門新聞 2100億紓困4.0來了！一圖看懂補助金額與適用對象 - 財經 台灣若步入封城 謝金河再示警：經濟爆大災難 - 財經 上班途中外帶早餐染疫？勞保局：可算職災 - 財經 - 工商 怕「快樂缺氧」猝死！血氧計狂賣 挖3檔爆單賺錢股 - 財經 不只龍巖 令人難過的漲停股還有這檔 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。