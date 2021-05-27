鑒於新冠肺炎疫情嚴峻，全國防疫全面提升至三級警戒，中央流行疫情指揮中心呼籲民眾應減少不必要之移動，為避免股東於此時兌領股東常會紀念品可能造成之實體接觸與群聚風險，華南金控110年股東常會紀念品將延後至國內疫情較為趨緩之後再行發放，發放日期將另行公告。

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