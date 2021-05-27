圖／取自王鴻薇臉書

AZ疫苗今天發配15萬劑，中央流行疫情指揮官陳時中表示，初步分配台北22200劑、新北18000劑、桃園18000劑、台中17500劑、台南13000劑、高雄21000劑。對此，台北市議員王鴻薇發現重災區新北市劑數竟低於高雄市，讓她怒問「這樣分配是什麼道理？」

台北市議員王鴻薇在臉書指出，來比較一下按人口和確診數，新北和高雄，新北市確診數是高雄的約60倍，總人口數多了130萬，疫苗分配數居然少了三千劑，誰告訴我這樣分配是什麼道理?

是病毒會看顏色，還是疫苗有什麼特別的分配原則？

王鴻薇統計，新北目前確診人數2608人，疫苗分配1.8萬劑，高雄目前確診43人，疫苗分配則為2.1萬劑。難怪，外界質疑中央流行疫情指揮中心的疫苗分配原則為何？王鴻薇更強調「#疫苗患寡還患不均」、「#人口及確診最多新北市分得比高雄少」、「#重災區雙北只分到十分之一」來表示不滿及憤怒。

(中時新聞網)