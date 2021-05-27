經典影集《六人行》特別篇《六人行：當我們又在一起》27日在HBO GO及CATCHPLAY＋與美國同步上線，節目一開始從第10季大結局畫面開場，「羅斯」大衛史溫默（David Schwimmer）、「菲比」麗莎庫卓（Lisa Kudrow）、「瑞秋」珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）、「喬伊」麥特雷布藍克（Matt LeBlanc）、「莫妮卡」寇特妮考克斯（Courteney Cox）與「錢德」馬修派瑞（Matthew Perry）17年後回到當初的片場，與觀眾一起重溫難忘片段。

安妮斯頓和史溫默在節目上坦承當年2人互相吸引更是一大爆點。史溫默說道：「我們有好一段時間對彼此非常有好感，但像是2艘交錯的船（錯過對方）。」安妮斯頓接著說道：「結果我們的初吻獻給了觀眾，把對彼此的欣賞和愛慕轉到羅斯和瑞秋身上。」考克斯則說道：「這樣的結局也很棒，若你們當初在一起卻沒走到最後，結局可能就不如現在圓滿。」

麥特雷布藍克（右）因重聚而感動擁抱寇特妮考克斯。（HBO Max提供）

6人在片場重聚，安妮斯頓還笑說：「我們回春了！回到20幾歲的樣子」，昔日俊美的麥特雷布藍克則不敵歲月，不僅發福不少，還長出了白髮。走進片場的他頻頻說道：「我覺得道具都變小了！」讓珍妮佛趁機挖苦他：「這些東西不可能變小！除非有人變大了。」1句玩笑話也應證他們的好友情。

節目中除了請到卡拉迪樂芬妮、小賈斯汀更重現劇中經典造型，此外，曾客串演出瑞秋妹妹「吉兒」的瑞絲薇絲朋直說當初接到邀約就像「中樂透」；還有「BTS」防彈少年團受訪表示都靠《六人行》來學英文；女神卡卡與麗莎庫卓共同獻唱菲比的招牌歌曲〈臭臭貓〉；前足球金童貝克漢也笑說自己像莫妮卡一樣有潔癖，「當我惆悵時，他們讓我頓時開朗，甚至笑到快流淚！」

大衛史溫默搞笑主持猜題遊戲。（HBO Max提供）

幕後製作人也暢談《六人行》選角秘辛，其中大衛史溫默卑微的表情深受製作人喜愛，但他那時因不好經驗而離開電視圈，回到家鄉芝加哥在劇場演戲，「我們經過苦苦哀求，甚至還送他禮物籃，向他保證這次演出一定不一樣，他才答應」，他也是6人之中首位被選定的演員。而珍妮佛安妮斯頓飾演的瑞秋則是最後選角的角色，當時她同檔還軋另一齣戲，「我恭敬地去找那位製作人，求他讓我離開，因為我好愛這群演員，演得好開心」。

麥特談到當初試鏡前1天，找朋友幫忙對戲，結果2人跑去喝酒，半夜睡起來走路又搖又晃，結果整個人摔倒，臉硬生生撞到馬桶，鼻子還被削了一塊肉下來，隔天破相去最終面試，沒想到把這一切據實以告後，還順利拿到角色，讓眾人佩服不已。

麥特雷布藍克（左起）、馬修派瑞、珍妮佛安妮斯頓、寇特妮考克斯、麗莎庫卓玩有關劇情的猜題遊戲。（HBO Max提供）

《六人行》10季236集在逾220國家播出，曾連續拿下6季電視喜劇收視冠軍，每週平均有2500萬名觀眾收看，最終集更有5200萬名觀眾守在電視機前觀賞，該劇在各影音平台的觀看次數累計超過1000億。《六人行：當我們又在一起》已於HBO GO及CATCHPLAY＋上線，今晚（27日）9點於HBO頻道首播。

(中時 )