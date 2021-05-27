台北101點燈溫馨打氣 全民齊心防疫 20:092021/05/27 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北101今、明晚間18時30分至22時打字點燈，為全民抗疫加油。（台北101提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北101今、明晚間18時30分至22時打字點燈，為全民抗疫加油。（台北101提供） 台灣不缺壞消息，需要更多的正能量，台北101因近期疫情嚴峻，為鼓勵全民齊心團結，配合防疫政策守護台灣，保持信心共度難關，更感謝防疫英雄守護國人健康，今（27日）和明（28日）晚間18時30分至22時打字點燈，為全民抗疫加油。 兩晚點燈的文字有8句，包含「全民齊心防疫」、「一起守護台灣」、「感謝防疫英雄」、「守護國人健康」、「團結保持信心」、「一起共度難關」、「希望大家平安」、「台灣❤️加油」。 防疫不掉棒 兆豐證升級防疫 綠色執政破口總爆發 (中時 ) #點燈 #齊心 #全民 #台北101 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 萬華男搭公車不戴口罩 還加碼辱警「白癡」判拘50日 11:502021/05/18 社會 一周2停電 藍揪出台電官網「有鬼」：蔡政府信用破產、王美花下台 10:092021/05/18 政治 北市街道空蕩蕩 鄭怡讚自律了不起 04:102021/05/18 娛樂新聞 百貨同心防疫 營業時間調整 04:102021/05/18 時尚消費 海納百川》陳時中招架不住了（譚再利） 11:012021/05/18 海納百川 台北雙子星開發案環評 險流會 04:102021/05/18 焦點要聞 蘆洲買菜婦口罩拿手上遭警取締 最重開罰1萬5 12:582021/05/18 生活 1周2停電 朝野立委轟官員下台 04:102021/05/18 財經焦點 《通信網路》居家防疫助攻OTT 中華電、台灣大出招 12:172021/05/18 財經 國人如驚弓之鳥 商總籲擴大買疫苗 04:102021/05/18 財經焦點 宜蘭縣務會議 首全面視訊 11:332021/05/18 政治 生活熱門新聞 新北瘋傳最快今晚升四級警戒「全面封城」 侯友宜親自回應 - 生活 台灣本土病例地圖曝光 一打開嚇到：附近確診者全都露 - 生活 苗栗增1確診 男涼亭泡茶未戴罩 緊急匡列11人 - 生活 梅雨大軍集結 進攻台灣時間曝 中部以北嚴防 - 生活 北市加強版防疫專責旅館 驚傳5旬確診者猝死 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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