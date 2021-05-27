台北101今、明晚間18時30分至22時打字點燈，為全民抗疫加油。（台北101提供）

台灣不缺壞消息，需要更多的正能量，台北101因近期疫情嚴峻，為鼓勵全民齊心團結，配合防疫政策守護台灣，保持信心共度難關，更感謝防疫英雄守護國人健康，今（27日）和明（28日）晚間18時30分至22時打字點燈，為全民抗疫加油。

兩晚點燈的文字有8句，包含「全民齊心防疫」、「一起守護台灣」、「感謝防疫英雄」、「守護國人健康」、「團結保持信心」、「一起共度難關」、「希望大家平安」、「台灣❤️加油」。

(中時 )