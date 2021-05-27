福州市紅十字會、廈門市紅十字會負責人27日表示，願意向金門、馬祖兩地民眾捐贈一批新冠病毒疫苗，協助當地民眾加強防疫。此外，大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會27日也希望捐贈一批世衛組織認可的疫苗給台灣鄉親使用。但陸委會均予拒絕，強調應依照疫苗進口程序提出正式申請，不然多說無益。

近期台灣的新冠肺炎疫情升溫蔓延，疫苗嚴重短缺，金門、馬祖民眾紛紛呼籲開放輸入大陸疫苗。金門縣長楊鎮浯日前向蔡政府喊話，為了金門14萬鄉親的健康與安全，將透過合法廠商向中央流行疫情指揮中心提出申請進口合法疫苗，希望屆時中央不要拿任何理由來阻擋。

新華社報導稱，福州市紅十字會、廈門市紅十字會負責人向記者表示，福建與金門、馬祖血緣相親，地緣相近，心之相依，情之相融，理應守望相助，攜手抗疫。願意向兩地同胞捐贈一批新冠病毒疫苗，協助當地民眾加強防疫，盡早恢復正常生活，切實維護生命健康安全。

此外，大陸全國台企聯發起「疫無反顧、送愛回鄉」活動，希望透過台灣商業總會捐贈一批世衛組織認可的疫苗給台灣鄉親們使用，為台灣抗擊疫情、為台灣鄉親健康安全貢獻一份心力。

全國台企聯及廣大台商呼籲，希望台灣有關方面把台灣鄉親健康安全放在第一位，把疫情防控作為當前的頭等大事，多方合作共同努力。同時，期待台商捐贈的疫苗能夠順利入台，幫助有需要的鄉親。

不過，陸委會堅持，「如果外界要提供其他疫苗，應依政府有關疫苗進口程序提出正式申請，相關團體一再宣稱要提供或捐贈疫苗，類此說法，多言無益。」

陸委會重申，「指揮中心已經說明，疫苗使用牽涉安全性、有效性、合法性等問題，查廠、相關授權資料等都要完整，現在才開始這些程序，到真正能夠使用，還有很長的時間。」

「目前國內疫苗使用的重點任務，是已採購到的疫苗能按既定時程進來，並快速施打。」陸委會強調，「指揮中心統籌全國疫苗戰略，也已經建立全國防疫會議的聯繫平台與地方政府進行溝通，會對地方的疫苗使用需求做最妥善的安排。」

對於大陸方面願意提供疫苗給台灣，陸委會一直持反對立場。國台辦17日表示，願盡力幫助台灣民眾戰勝疫情。陸委會反嗆，「對岸不必假好心，只要中國大陸不阻撓，我們就可以更快速的從國際上取得更多可靠的疫苗」。

上海市醫藥衛生發展基金會、江蘇省海峽兩岸文化交流促進會負責人25日分別表示，願意向台灣民眾捐贈新冠肺炎疫苗，陸委會嚴詞拒絕，「新冠疫情發生以來，陸方從未透過兩岸既有管道，向我方提出陸方疫苗的有關資訊，卻每每藉台灣疫情升溫時，惡意批評我政府阻撓陸製疫苗輸入，散布不用陸製疫苗即不顧民眾安危的謬論，這種明顯的統戰分化操作，台灣社會非常清楚明瞭。」

(中時 )