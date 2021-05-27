對於台灣新冠疫情延燒，而目前疫苗卻只有71萬劑AZ疫苗，以及明天到貨的15萬劑莫德納疫苗，引發民眾怒火，前氣象主播李富城也在臉書怒稱，「還要死多少台灣同胞，政府才會給我們疫苗？」

台灣今天本土疫情再創新高，過去16天以來，國內累積4822例本土個案，34死。中央流行疫情指揮中心今天再度公布，指揮中心公布新增401例本土、4例境外移入COVID-19個案，另有266例校正回歸個案，確診個案中新增13例死亡，至今國內累積5489例本土個案。

國民黨立委林為洲26日質疑，編足115億餘元給中央流行疫情指揮中心買疫苗，可以買2000萬劑（均價），為何1年半以來，至今只買到71萬劑？

時力立委邱顯智今（27）日更說，台灣到目前還拿不到BNT疫苗，結果疫情指揮中心竟然說氏藥廠沒向台灣申請，「是我們國人為了生命需要疫苗，講這什麼話，這是負責任的機關該有的態度嗎！」

前氣象主播李富城也發出怒火，在臉書砲轟，「還要死多少台灣同胞，政府才會給我們疫苗？」

(中時新聞網)