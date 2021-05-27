在2011年因《羊毛記》一書而寫下美國雅馬遜書店排行榜傳奇的作家休豪伊，當時曾來台灣宣傳小說，並表示此部作品毫無疑問會翻拍成電影。終於在事隔10年後，由Apple TV＋ 宣布將這本含有反烏托邦意味的科幻小說改編為同名影集。

影集由曾以《模仿遊戲》獲得奧斯卡八項大獎提名的挪威導演摩頓帝敦執導，知名美國戰爭迷你影集《諾曼第大空降》編劇葛瑞漢尤斯特執筆改編。

故事中的世界，是一個地面上人類無法生存的環境，強酸與毒氣瀰漫致使人類只能蝸居地底，住在總共144層樓深的地堡中。這個充滿規範的「新世界」最大的禁忌與死刑是說出「我要出去」一但說出口，就得實際執行，飽受毒氣折磨致死。

在《不可能的任務：全面瓦解、失控國度》中，以冷豔外表和精湛演出收服全球影迷的蕾貝卡弗格森，將飾演對於極權無所畏懼的女主角茱麗葉，面對不合理的權威，依然保有獨立思考的能力，靜待機會策劃變動。無論外表和性格都完美符合角色的她，將帶觀眾看見恐懼之下，人與人間信任和情感的細膩黏著，而溫順之人大變偏執冷酷也不無可能。

(中時 )