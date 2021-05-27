文山一警分局27日晚表示，經衛生局通報，交通組張姓組長、勤務指揮中心劉姓警員也被測出確診，兩人目前均已隔離治療。文山一分局自蕭姓巡佐染疫後，包括溫姓勤指中心主任、呂姓工友、交通組潘姓警務員，目前已有6人確診。

文山一分局表示，已啟動相關分流辦公，並進行多次消毒，全分局260餘人，已有141人進行快篩，結果均為陰性，其他同仁也將儘快安排篩檢中。

據指出，文山一分局染疫單位包括勤務指揮中心，以及交通組，兩者皆為內勤單位，有業務往來，先前4人確診後，勤務指揮中心劉姓警員23日快篩，當時結果為陰性，26日接獲通知確診；交通組張姓組長25日前往快篩，當時也呈陰性，但27日接獲確診通知，兩人均已隔離並待衛生局後續進行CT檢測。

文山第一分局為確保同仁健康，已安排分局環境大消毒、添購消毒噴霧機、讓分局同仁分梯進行快篩等，後續將依衛生機關指示，嚴格執行分流及居家上班等機制，以確保勤務運作及保護員警健康安全。

(中時 )