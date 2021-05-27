5月13日突如其來的停電，讓台灣人措手不急，電力是現代世界的命脈，但全球電力需求預估，在接下來的30將增加50％。如果不妥善因應，將會造成災難性的停電。英國就利用巨大的機器在地底深處，打造大型全新電力超級公路，他們究竟是怎麼辦到的？ 還有，全世界最酷的建築之一，澳洲雪梨歌劇院竟然沒有空調，他們是如何讓溫度必須維持在攝氏22.5 度左右，以防溫度改變導致樂器就會走音。《生活科技大解密》在Discovery頻道每星期一晚間9點30分及星期三晚間9點播出。

倫敦是世界上數一數二大的城市，原有電力是由50 年歷史的電纜線供應，但現今它們已無法應付21 世紀的能源需求，面對這急迫需要電力升級的壓力，英國政府決定要有效率地重整倫敦老舊電力管線，採取地下化工程，利用地底深處的電纜線加以取代，成為不影響生活，卻能直接增加供電給八百萬人的超強全國供電網。在倫敦分布著14 口巨大的直井，長達200公里的全新電纜線將安裝於此入口，長達32 公里的隧道兩端也會連結市區內的變電所，但這樣的隧道的開挖將是一項巨大的挑戰；他們將使用有怪獸之稱的TBM 鑽掘機和雷射經緯儀的儀器輔助隧道挖掘，剛施工完的隧道容易傾塌，當隧道鑽掘機移動時 ，機械手臂將抓住一片厚20公分的襯壁並推向泥牆， 接著工人再用螺釘固定6片交疊的襯壁，覆蓋1公尺的隧道，以防止未來淹水或凹陷。隧道工程完成後，將沿著隧道牆壁安裝長達兩百公里的全新電纜線，每公尺造價380 英鎊，就可輸送電壓高達40 萬伏特的電力。

雪梨歌劇院是全世界最酷的建築之一，他們的屋頂和一般隱藏空調系統的建築物不同，是以超過一百萬片瓷磚組成的， 窗戶總共有超過六千平方公尺的玻璃，如果沒有安裝空調，這裡將成為一個超大的溫室；這裡的工程師面臨挑戰，讓這棟巨大的船帆形建築，不破壞設計外觀的同時，也不會被澳洲的豔陽烤焦，還能讓溫度維持在攝氏22.5 度左右，保証樂器不會受到氣溫的影響而走音；幸好歌劇院屹立於貝尼朗岬角上，三面臨水，大海成為救兵，帶來巧妙的解決辦法。歌劇院底下設有進水口， 每秒能吸入205 公升的海水，藉此冷卻整棟建築。海水透過水管流入進水口後，再經過濾至冷卻器後流過整棟建築，再從另一頭出水口排出，海水的作用是冷卻熱交換器，而熱交換器又與冷卻器相連， 冷卻器會將淡水自來水溫度降溫 ，並將冷卻後的自來水送往歌劇院的各處，流經藏於天花板裡的空調裝置，以冷卻演奏廳內的熱空氣達到降溫效用。

(中時 )