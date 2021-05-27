香港資深女團Twins成員阿嬌（鍾欣潼）不久前被發現身材爆肥，更胖到看不見脖子，豐腴外型震驚眾人，但傳聞她是為了拍攝電影需求，才「犧牲自己」；最近阿嬌在微博分享她上節目的片段，網友注意到她幾乎已瘦回顏值巔峰，下巴尖尖的錐子臉和完美下顎線，美到以為看到剛出道的她。

5月上旬阿嬌上戀愛真人秀節目《怦然心動20歲》當來賓，但豐腴身材差點讓觀眾認不出來，一些角度幾乎已胖到沒脖子，讓觀眾擔心她的身體健康，因為阿Sa（蔡卓妍）曾透露阿嬌有賀爾蒙失調的問題；不過，有陸媒跳出來爆料，阿嬌是為戲犧牲，正在拍攝類似韓國電影《醜女大翻身》的新片，才會迅速爆肥。

阿嬌在微博更新近況，粉絲注意到她已火速瘦下來。(圖/ 摘自鍾欣潼微博)

她和其他藝人合照，也是美麗的錐子臉。(圖/ 摘自鍾欣潼微博)

昨（26）日阿嬌如往常曬出上節目的最新影片，她鼓勵男生女生都要勇敢去愛，但建議女生在戀愛時不該太主動否則會吃虧，萬一女生不被男生珍惜，她看了會很心疼；在戀愛建議外，畫面中的阿嬌和前些日子豐腴的樣子大不同，不僅臉頰肥肉都消風，肉臉也變回錐子臉，顏值美出新境界。

不到1個月瘦下來的阿嬌，讓觀眾和粉絲都超驚喜，紛紛留言讚嘆，「救命，好像瘦很多，太漂亮了」、「這集造型太好看」、「節目一集一集看越來越瘦了」、「瘦了瘦了」、「瘦這麼快的嗎」、「妳主動被動我都喜歡」。

(中時新聞網)