華盛頓近東政策研究所研究員辛赫(Michael Singh)26日投書《外交政策》。文中指出，中國大陸的外交官近日將戰狼外交的重點轉至中東地區。趁著華府不備，北京在社交媒體上大力抨擊美國總統拜登的加薩政策。

隨著以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯在加薩地區激烈交鋒，中國大陸外交部發言人日前在推特上發文，「美國宣稱關心穆斯林人權，但最近以巴間激烈衝突，美國卻對巴勒斯坦穆斯林的痛苦視而不見」。

The #US claims that it cares about the #HumanRights of #Muslims. But it turns a blind eye to the sufferings of #Palestinian Muslims in recent clashes between #Israel and #Palestine. pic.twitter.com/EPsqNOm8hI — Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) May 15, 2021

就在美國猛烈抨擊大陸穆斯林政策的數日後，華府卻拒絕立即要求以色列停止加薩攻勢。這讓北京抓住機會在推特上冷嘲熱諷，持續宣傳華府對加薩民眾的冷漠與放棄全球強權應負起的責任。然而，這不能僅用惡意或防禦手段來看，背後更凸顯大國競爭正在全球多個區域、跨領域上演，社群媒體不過是其中一個戰場。

乍看之下，以巴衝突不該是北京與華府的摩擦點。1960至70年代，毛澤東雖與巴解組織建立密切關係；但隨著毛的離世、以色列與埃及於1970年代末和解以及北京對以國的軍備需求，中國大陸與以色列的關係逐漸解凍，進而為1992年雙方建立外交關係開起契機。自此以後，雙方愈走愈近，如今以色列更成為一帶一路重要的投資點。例如，海法已成為重要的貨櫃港，擬定興建的鐵路將連結紅海與與地中海。更重要的是，北京將瞄準與以色列的機器人科技、生物科技與人工智慧等尖端科技的合作，矢言藉此成為全球相關產業龍頭。

因此，北京對於以巴衝突採取較為保守、甚至是無痛的做法。北京提出的4項和平計畫協議，相當程度追隨國際體系對雙方衝突的共識。其中，北京呼籲以1967年兩國解決方案為基礎，以東耶路撒冷為巴勒斯坦首都，結束暴力衝突等做法。作者認為，這種方式不求有功但求無過，尋求衝突各方保持平衡，避免過於大膽的外交作為，這與北京在其他爭議熱區的做法一致。

辛赫強調，不論是沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國還是其他國家，這種外交平衡模式反映出北京中東戰略的關鍵核心，即與人為善，任何不是盟友的人都能成為北京朋友。

但隨著北京與華府的關係惡化，這種謹慎的態度不免與前者彼此矛盾，何況北京試圖削弱美國在中東地區的影響力與威信。相較於2014年加薩衝突的冷淡報導，這次大陸官媒刊登許多文章，指責華府無視巴勒斯坦人的權利，推卸應承擔的責任。《環球時報》批評美國煽動衝突火苗，更向世界展示強調人權與大國責任的國家是如何的自私與虛偽。大陸國家電視台更批評美國政策受到猶太團體的綁架，這些都讓以色列駐北京大使強烈的抗議。

隨著這些報導在北京官方與各地社交媒體放大，焦點被放置在攻擊美方政策，而不是解讀北京政策與其他西方大國的不同。例如，大陸外交部發言人趙立堅在推特上抨擊，「美國就是一隻向加薩投下飛彈的禿鷹」，還標籤人權捍衛者為加薩帶來甚麼。

據統計，巴勒斯坦僅次於COVID-19，成為大陸政府社群媒體中前4名最常見的關鍵字與標籤。大陸媒體不只批評美國的中東地區政策，大陸電視台在2020年製作一段阿拉伯語的影片，直指新冠病毒來自美國。採取類似作法的還包括俄國、伊朗媒體，也因此彼此間常轉推各自發出的推文。

但作者認為，雖然北京強調自己比華府是更公正的調停人，但除了大力痛批美國，大陸也沒有針對衝突提出具體解決方案。《環球時報》更引數學者說法，「北京在解決雙方對立中的作用相當有限」，最終結果仍取決於當事人雙方。新赫認為，或許北京有意推翻美國在中東的地位，卻不急於承擔領導人的責任。

辛赫總結，近幾年來，華府一直警告中東夥伴避免與北京過於親密，而以色列成為美國首要對象。事實上，北京將加薩轉為戰狼外交戰場，反而給拜登一個機會加強反陸聯盟。拜登可抓緊一旦發生地緣政治糾紛時，北京就會利用經濟關係做為槓桿。這樣的例子發生在菲律賓、南韓、日本等國之中，而澳洲是最明顯的案例。

同樣地，華府也可以警告，即使以色列發展和北京更緊密的政經關係，卻無法提供該國實質的任何保護。雖然大陸沒有直接抨擊以色列，但戰狼的巴勒斯坦攻勢已讓特拉維夫陷入困境。不論是阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯，所有中東地區與美國建立親密合作關係的國家，都應引以為戒。

作者也警告，美國不應將每個北京發起攻勢的地區，都歸納為大國競爭點並投入資源，這樣會備多力分。美國應注意的是，如何有效地傳遞資訊來反制北京、俄國與伊朗的諷刺攻勢足以。

美國也應從北京設定好的劇本中跳脫，將目光擴大到整個中東甚至其他地區，好讓夥伴更了解華府對大陸與其他競爭者的政策。拜登應利用外交與情報管道，確保美國的合作對象能充分理解華府對陸的戰略。美國外交官在社群媒體的經營也不該著重在雙邊議題上，而是針對美國大戰略與優先事項進行溝通解釋，這也包括對大陸議題。

作者提醒，隨著大國競爭的加劇，破壞美國在中東的地位已成為北京政策的重要元素。這讓北京在區域的角色由安靜者轉為聲音強烈、更具對抗性的角色。大陸在聯合國安理會針對敘利亞議題動用否決權，就已是明顯例子，近日在加薩衝突中更為明顯。華府要擔心的是，北京的攻勢是否會從社交媒體中解放，轉向更危險的戰場。

(中時新聞網)