行政院27日拍板「紓困4.0」，其中勞動部負責的範圍包含勞工紓困貸款及自營作業者紓困補貼。勞動部官員27日表示，去年紓困貸款的名額為100萬名，會積極爭取，至於自營作業者紓困補貼也會極力爭取較高預算，規劃比對投保薪資級距與財稅薪資所得資料後，能夠有更細緻的規劃、照顧到更多勞工。

國家發展委員會27日在行政院會報告「加速因應新一波疫情紓困方案」，其中包含加發對自營作業者及無一定雇主的勞工生活補貼以及續辦勞工紓困貸款。

勞動部官員27日表示，勞工紓困貸款原則上會與去年相近，目前正與各銀行端接洽聯繫，希望能簡化流程、同時兼顧防疫，避免勞工申請時有群聚問題。

至於自營作業者及無一定雇主的勞工生活補貼部分，勞動部去年無雇主的自營作業者提出薪資補貼方案，主要是針對職業工會投保，且投保薪資新台幣2萬4,000元以下、107年未達到課稅標準、且未領取其他補貼，就可獲得每月補助1萬元薪資補貼、補助三個月，一共發出337.8億元。

官員解釋，今年疫情衝擊較去年來得大，「不只是生意不好，而是有些會被迫停業」，因此希望爭取更多預算、照顧到更多勞工，預計會參考投保薪資級距、再比對財稅薪資所得資料來排富後，在有更細緻的規劃。

(工商 )