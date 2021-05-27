日本目前包括東京都在內共有10都道府縣適用「緊急事態宣言」，但排除較晚納入的沖繩縣，9地疫情未見明顯改善，日本政府已原則決定，將把宣言解除日從5月31日延後到6月20日。

日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，排除較晚被納入的沖繩縣，緊急事態已實施一段時間的9都道府縣疫情仍未見明顯改善。日本放送協會（NHK ）報導，日本政府今天已通知執政黨方面，包括東京都在內9都道府縣的「緊急事態宣言」，原則上將延長到6 月20日。

首相菅義偉一連兩天在首相官邸跟負責防疫工作的經濟再生擔當大臣西村康稔，及厚生勞動大臣田村憲久等人會商防疫對策。

會商結果是日本政府原則上將把9都道府縣的「緊急事態宣言」解禁日，從5月31日延長到6月20日，並已將結果通知執政黨方面。

另外，同樣在5月31日就要解除「防止蔓延等重點措施」的5縣，原則上也將同步延長到6月20日。

日本政府將於明天上午舉行由專家組成的基本防疫因應方針分科委員會，諮詢專家意見，然後再召開防疫對策本部會議正式決定。

NHK、北海道文化放送（UHB）及沖繩時報等報導，北海道今天新增569例確診病例及11例死亡病例，連續兩天單日確診數逾500例。

北海道已連續52天發布死亡病例，從疫情爆發以來至今累計共1049例死亡病例。

北海道從本月16日起被納入「緊急事態宣言」對象地區，到今天已是第12天，雖然今天新增確診病例數較上週四減少約100例，但仍居高不下。

沖繩縣今天新增240例確診病例，雖然比昨天創新高的302例減少許多，但仍居單日第3高；沖繩縣至今累計病例數1萬5983例。

沖繩縣最近一週新增確診病例數合計1454例，平均每天增加逾200例。從每10萬人口確診病例數來看，沖繩縣以92.88人高居日本之冠，也是日本整體平均值25.79人的約3.6倍之多。

東京都今天新增684例確診病例，較上週四減少159 例，連續14天低於上週同日（例如本週四低於上週四）；另新增11例死亡病例。

東京都截至今天為止的7天平均每天新增確診病例數585.0人，是前7天平均的83.1%；東京都至今累計病例數15萬9094例。

大阪府今天新增309例確診病例，疫情有逐漸降溫趨勢，但新增30例死亡病例依舊居高不下；大阪府至今累計病例數9萬8919例，包括2247例死亡病例。

高知縣今天新增38例確診病例，創當地疫情爆發以來新高紀錄，至今累計病例數1375例。

(中央社)