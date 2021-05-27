BBC STUDIOS最新力作《逐愛》是一部探討愛情和友情的浪漫喜劇，以愛情與浪漫為故事主軸，卻極具影響力、不落俗套的動人故事，不在意他人眼光、自由而奔放，該劇探討人、生命與愛情之間的種種，著實呈現現今的社會場景。

《逐愛》由屢獲殊榮的女星艾蜜莉·摩提默（Emily Mortimer）自編自導，並由莉莉·詹姆斯（Lily James）飾演充滿魅力且無所畏懼的琳達瑞德雷特，由埃米莉·比徹姆（Emily Beecham）飾演她的摯友兼表妹、個性內向的芬妮羅根。

劇情呈現兩個女孩之間的糾葛，一個女孩勇於逐愛、恣意體驗人生，全力追尋愛情和冒險；另一個女孩則深思熟慮，腳踏實地生活，兩位渴望愛情和婚姻的女人，在茫茫人海中，尋覓理想的他。由於兩人個性截然不同，在做出天差地遠的選擇時，友誼開始面臨嚴峻的考驗。

同時，該劇的故事背景設定在第二次大戰之間，關於此設定的原因，身為導演兼編劇的艾蜜莉·摩提默分享：「當時的生活非常困苦，每個人都不知道明天在哪，而現今世代中，很難有如此強烈的感受。我希望透過它喚醒人們，這是一個令人痛徹心扉、卻又充滿生命力的題材。時至今日，閱讀這本小說仍會令人興奮不已，並感受到其中的震撼與激情。」《逐愛》現於BBC First熱播中，可於myVideo以及CATCHPLAY＋收看。

(中時 )