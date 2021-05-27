近日來玉井芒果市場遊客稀稀落落。（劉秀芬攝）

受新冠肺炎疫情影響，台南市玉井芒果市場遊客大減，加上24日晚傳出確診者到過玉井市場，情況更是雪上加霜，芒果市場二手攤販不堪虧損，希望市府能減免攤位租金，玉井區公所收到陳情後也立即將攤商意見轉交給台南市農業局。

芒果市場二手攤販區採招標制，熱門攤位每月租金底價高達2萬多元，5至9月原是芒果市場旺季，租金都已經繳交入市府公庫。

因疫情突然升溫，雖然芒果市場果販與果農交易照常進行，但人數明顯減少。在一般遊客方面，團體客不能出團，加上市府規定餐飲禁止內用，來吃冰順便買芒果的散客也沒了，玉井市場又因傳出有確診者足跡，更是讓人聞之卻步，有果農擺攤整天都沒收入。

台南市議員周奕齊收到攤商陳情後，27日邀台南市農產運銷公司、玉井區公所共同協商，希望市府啟動紓困方案，是否能減免5至9月租金一半以上，協助攤商度過難關。玉井區公所表示，公所只是代管單位，租交已繳交公庫，已將攤商陳情轉交市府。

(中時 )