對美國石油巨頭艾克森美孚（ExxonMobil）氣候策略多所批評的對沖基金Engine No.1.，搶下至少兩席艾克森的董事席次。另一石油巨頭荷蘭皇家殼牌（Royal Dutch Shell），遭法院裁定2030年前須減碳45％。這顯示全球石油巨擘在投資人及環保團體關切下，面臨加速能源轉型的壓力。

這是美國第一大石油公司艾克森美孚在其近代史上，首度面臨來自激進投資人Engine No.1.的強力挑戰。Engine No.1.不滿艾克森的財務表現，還有對抗氣候變遷慢半拍，早已放話要在艾克森年度股東大會上爭取四席董事席位。

可以確定的是，艾克森至少損失兩席董事席次，被Engine No.1.推派的人選拿下，另外股東也批准針對氣候問題及基層遊說工作做年度報告，對艾克森管理高層來說都是重大打擊。

國際能源總署（IEA）日前才向全球示警，須立即停止開發新的油氣田，方可阻止氣候災難，在此之際艾克森美孚折損至少兩席董事，無異是給其他化石燃料業者當頭棒喝。Engine No.1.對於艾克森不願朝再生能源轉型，反而追求石油產能最大化多有批評。

不只艾克森有減碳壓力，美國另一石油巨頭雪佛龍（Chevron）的61％股東，支持要求公司減碳的請願，此外2050年前實現淨零排放的目標，也獲48％股東贊同。

另外荷蘭法院26日裁定，荷蘭皇家殼牌公司須加大減排溫室氣體的力度，命令該石油巨擘2030年前的排碳量，須較2019年的水平減少45％。

荷蘭皇家殼牌係2019年遭綠色和平等環保團體聯合提告，荷蘭法院周三的判決立下里程碑，往後全球能源公司恐面臨類似的訴訟，殼牌不服判決表明要上訴。

投資人對於因應氣候變遷問題大表支持，料迫使石油天然氣業者重新思考，是否該加緊做能源轉型。英國石油公司（BP）近來承諾，會就氣候目標與股東進行磋商，將是此浪潮下另一場考驗。

(工商 )