英國國防計畫的官員表示，第六代戰鬥機「暴風雨」(Tempest)正在按計劃進行，預計在今年夏天可進入較具體的設計和性能評估階段。

防衛新聞(Defense News)報導，負責主要研發工作的BAE系統公司，其發言人表示，預計英國國防部在幾個星期後宣布一項合約，將具體分配暴風雨未來空中作戰計劃的下一階段工作，主要是機體概念設計。

這位發言人透露的不多，但由於英國國會將於7月進入暑期休會，因此有可能在此之前完全合約簽訂。

雖然我們目前已經看到暴風雨戰機的模型，不過它缺少許多細節，因此在不久後簽訂的概念和評估階段協議，才算是英國及其國際夥伴們，啟動暴風雨第六代戰鬥機計劃的第一步。

英國政府已承諾，在未來4年間，為該計劃投入20億英鎊（28億美元）的資金，預計包括航空、電子、機械等行業，也將對此計畫做出貢獻。

關於Tempest的初步工作已於2018年年中與英國政府和行業合作夥伴BAE，Leonardo，MBDA和Rolls-Royce正式啟動，並在稱為Team Tempest的合作夥伴關係中開始探索和開發技術方案的早期階段。

英國並非獨立研發，他們已經找到義大利和瑞典兩個合作夥伴的參與。早在去年年底，這三個國家已經完成三邊諒解備忘錄，實際簽約的可能性大增。義大利曾經參與過龍捲風戰機(Panavia Tornado)、歐洲戰機颱風(Eurofighter Typhoon)的研發；至於瑞典，他們自行研製的SAAB-35「龍」、SAAB-37「三叉閃電」、SAAB-39「獅鷲」也都是著名的傑作機，戰機研發實力高明。

此外，英國政府也與日本進行談判，試著爭取日本的加入。BAE表示，合作大門不會關閉，儘量爭取其他夥伴加入。

BAE未來作戰空中系統主管邁可‧查利斯坦(Michael Christie)在5月25日的線上會議時說：「我們將繼續尋求其他合作夥伴，並且進一步討論。」

查利斯坦拒絕透露暴風雨戰機的原型機推出時間，他只表示一切都按計劃進行，能夠使暴風雨戰機能在2030年代中期達到初始作戰效能。

英國皇家空軍目前以颱風戰機為主力，原本英國預計以美國洛克希德的F-35A為後續機種，不過在經過詳細評估後，停止購買F-35A，只購買48架F-35B垂直起降戰機為兩艘航空母艦的艦載戰機。 至於空軍的後繼機，就是暴風雪計畫了。

英國國防議員傑瑞米·奎因( Jeremy Quin)在一份聲明中說，暴風雨計劃將推動英國航空產業的進步、促進大量就業機會，並提升空軍實力。

英國政府委託著名會計試算公司普華永道（PwC），試算暴風雨計劃的經濟貢獻，得出相當面面的數據：在2021~2050年間，為英國經濟貢獻262億英鎊；合作夥伴及其供應鏈將貢獻1000億英鎊；平均每年提供21,000個工作機會。

(中時新聞網)