本土COVID-19疫情日趨嚴重，造成醫療資源緊繃及醫護人員身心嚴重負荷，防疫最前線面臨崩潰邊緣之緊急壓力。元大金控集團今(27)日宣布，將捐款新台幣1億6千萬元給第一線醫療體系，聲援政府，為全民防疫盡一份心力。

元大金控表示，除由金控相關子公司共同捐贈1億元外，大股東馬家之投資公司另捐贈6000萬元予元大文教基金會代表共同捐贈。本次總計捐款1億6千萬元，受贈對象以衛生福利部部立醫院體系、國立台灣大學醫學院附設醫院體系以及榮民總醫院體系等全國性之三大醫療體系為主，共計1億5千萬元；另由於台北市已成為疫情重災區，馬家所捐贈之6000萬中之1000萬元將予台北市主要傳染病指定隔離及應變醫院之一的馬偕醫院專款專用。

本次捐款將全數用於防疫作為，主要用途為相關醫療器材的緊急添購，以及第一線醫護防疫人員的照護等直接醫療作為。期能透過對第一線醫療體系的支援，為全民防疫注入有形的力量。

2020年元大金控暨旗下子公司捐贈1億2千元，發行面額3000元的「振興經濟愛心卡」，捐贈給家扶等7個社福團體，總計超過10萬名受助對象受惠。這次再度投入1億6千萬元捐款，善盡企業社會責任。

(旺報 )