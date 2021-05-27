桃園市觀旅局首創「防疫旅館雲端回報系統」，兼具員工健康管理、防疫旅館應執行事項檢核、即時空房數三大功能，會自動推播提醒填報和異狀，及時掌握、減少紙本往來的時間差。（蔡依珍攝）

桃園市觀旅局首創「防疫旅館雲端回報系統」，兼具員工健康管理、防疫旅館應執行事項檢核、即時空房數三大功能，會自動推播提醒填報和異狀，及時掌握、減少紙本往來的時間差。（蔡依珍攝）

全台疫情嚴峻，防疫旅館風險高，桃園市觀旅局首創「防疫旅館雲端回報系統」，兼具員工健康管理、防疫旅館應執行事項檢核跟即時空房數三大功能，結合Line Robot，不但會自動推播提醒填報和異狀，也能及時掌握並進行後續處置，降低紙本往來的時間差，預計28日正式上線。

觀旅局長楊勝評說，過去監控防疫旅館員工健康狀況，由各家旅館自己設計紙本員工填報表，再由主管統計提供Excel表給觀旅局，不但作業期程耗時、浪費紙張，無形增加文書作業壓力，且從填寫、回報、到解決問題，至少半天至一天，隨著防疫旅館家數漸增，狀況越來越明顯。

「解決防疫旅館版校正回歸問題！」楊勝評說，桃園委託廠商首創開發「防疫旅館雲端回報系統」，結合Line Robot，將現有21家防疫旅館、共544名員工全透過手機綁定，供員工線上回報每日體溫、有無相關症狀，且休假也要填寫，隨時做好自我健康管理，若忘了填也會持續提醒，周一試營運就發現有員工咳嗽和發燒，市府跟主管都能接到推播告知，第一時間掌握和因應。

楊勝評說，除了健康管理，各防疫旅館的10項作業步驟檢核表，如退房靜置24小時、公共區域每日消毒等，以及房間數和預約訂房數等，也改從系統回報，後台能直接統計、即時回應處理異常狀況，也能提供即時空房數給民政局，透過雲端管控更方便快速，他也提到是桃園首創，若有其他縣市有需求，非常樂意提供分享。

(中時 )