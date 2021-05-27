繼人氣影集《后翼棄兵》 後，安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）在最新懸疑驚悚片《迷離夜蘇活》再度上演復古風，化身為大秀歌藝、年輕貌美的歌唱新星。26日曝光預告及海報，安雅在預告中開口獻唱，詮釋1964年經典歌曲〈Downtown〉。

電影由《玩命再劫》、《血腥冰淇淋三部曲》鬼才導演艾德格萊特編導，《兔嘲男孩》湯瑪遜麥肯錫（Thomasin McKenzie）、《王冠》麥特史密斯（Matt Smith）以及《太陽召喚》潔西梅李（Jessie Mei Li）都在該片星光陣容中，令影迷期待。

【迷離夜蘇活】首支預告

2位女主角相隔兩個不同年代，卻意外時間與身分相互交錯…...故事關於一個對服裝設計充滿熱情的年輕女子（湯瑪遜麥肯錫飾），竟然神祕地回到1960年代，她在那裡遇到她的偶像，一名光彩奪目的歌手（安雅泰勒喬伊飾），但1960年代的倫敦並非表面上看來的那樣，時間似乎開始分崩離析，造成可怕的後果。《迷離夜蘇活》暫定11月12日在台上映。

(中時 )