疫苗分配。（取自王鴻薇臉書）

對於第2批AZ疫苗今（27）日開始接種，新北市第1階段僅分配到1.8萬劑，疫情不及雙北的高雄市都分配到2.1萬劑，引發質疑。網友砲轟，「北部疫情嚴重，還在搞政治！」「以後民進黨雙北不要選了」、「雙北市民很心寒」！

第2批AZ疫苗今日開始接種，新北市第1階段僅分配到1.8萬劑，不但比台北市2.2萬劑少，連疫情不及雙北的高雄市都分配到2.1萬劑，引發質疑。

台北市議員王鴻薇在臉書指出，來比較一下按人口和確診數，新北和高雄，新北市確診數是高雄的約60倍，總人口數多了130萬，疫苗分配數居然少了三千劑，誰告訴我這樣分配是什麼道理？

新北市長侯友宜今受訪表示，新北市的醫護同仁共3.2萬人，需求量中央在統籌分配只有1.8萬，還少1.4萬，不過如果有多，雙北是一級戰區，是否能夠考量雙北疫情，讓第一線的醫護快速施打，特別麻煩中央做重點考量。

對此，網友爆炸，「直說雙北不是人嘛！」「北部疫情嚴重，還在搞政治！」「這種分配法，身為雙北市民很心寒」、「以後民進黨雙北不要選了」、「同黨一命，不同黨當然就沒命」、「太噁心了」、「又開始政治算計了」、「因為高雄是綠色暖男」。

(中時新聞網)