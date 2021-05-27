疫情嚴峻，蔡英文總統今天與前副總統陳建仁研商防疫政策，總統府表示，陳建仁並沒有離開團隊，一直都是蔡英文和執政團隊重要防疫顧問。外界關切疫苗何時到？相信大家都很清楚台灣的國際處境，貿然公布疫苗抵達的時間，只是徒生變數，並不是負責任的做法。

前副總統呂秀蓮呼籲找前副總統陳建仁當顧問，總統府發言人張惇涵在臉書貼出蔡英文與陳建仁的合照透露，「剛剛結束了一場會議，跟這個男人」。

他說，雖然卸下了副總統的工作，但陳建仁並沒有離開團隊，一直都是蔡英文總統和執政團隊重要的防疫顧問。

在5月15日，也就是蘇貞昌院長和陳時中指揮官，宣布雙北提升到三級的當天，府院和各部會，一大早開了一場會議。張惇涵指出，賴清德副總統、陳前副總統，兩位副總統都共同與會，也都提供許多防疫工作的建議。尤其是針對強化專責醫院，強化集中檢疫所等重要醫療資源整備，務必要確保醫療資源，鞏固最辛苦的防疫第一線，面對這一波又快又急的疫情挑戰。

他說，這陣子，非常感謝國人朋友的自律，但這也反應出大家對疫情的緊張與焦慮；國人朋友對疫苗的殷切盼望，也是如此。外購和國產疫苗，政府已經訂購了約3000萬劑，會逐月分批交貨，6月200萬劑，到8月可以累積到1000萬劑。

張惇涵強調，我們都很清楚，大家都急著想知道，疫苗什麼時候到？相信大家都很清楚台灣的國際處境，台灣跟AZ、Moderna和COVAX洽購疫苗，目標很明確，貿然公布疫苗抵達的時間、廠牌、數量，只是徒生干擾因素、只是徒生變數，並不是負責任的做法。

他說，這也是為什麼陳時中指揮官會說「吃得虧還不夠多嗎？」這也是為什麼陳時中指揮官，非得要疫苗上了飛機，才願意證實的原因。「我知道，這麼保守的處理方式，確實會讓很多人緊張。但我仍然要再說一次，執政團隊有時候必須的保守，是為了保護國家，是為了守住台灣」。

第一批Moderna疫苗15萬劑，明天下午就會抵達台灣，這個月抵台的疫苗也累積56萬劑了。張惇涵表示，或許，有些人會問，為什麼要分批進貨？事實上，疫苗的施打，牽涉到接種意願、醫護能量、疫苗效期，所以必須安排分批進貨、分批施打、按部就班。

他說，疫苗都會陸續分批抵達，每天每天，我們都在推動加速。面對疫情，我們要的是冷靜，我們要的是團結，我們一定會克服這次的挑戰。

(中時 )