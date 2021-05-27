一名近期曾旅行歐亞多國的澳門男子昨天確診感染印度變種B.1.617病毒，他在接種疫苗14天後旅行香港、尼泊爾、土耳其、法國，並於18日抵達台灣桃園國際機場，19日搭乘長榮航空航班到澳門，因常規核酸檢測呈弱陽性，26日確診感染印度變異毒株，成為首位感染印度變種的澳門人。由於返回澳門前曾在桃園國際機場過夜轉機，也成為近期進入台灣旅客中已知首位感染印度病毒案例。

據《法國國際廣播》報導，昨日澳門發現首宗感染印度變種的新冠肺炎個案，該病患已接種2劑大陸國藥集團生產的滅活疫苗，在接種14天後離境到多個國家，本月中經法國及台灣轉機返回澳門，入境時檢測呈陰性，但在入境隔離期間確診。

報導說，澳門這名39歲患者於3月11日接種第2針國藥疫苗，4日後離開澳門到香港，3月底再到尼泊爾。他在5月16日核酸檢測結果呈現陰性，17日飛往土耳其，18日轉飛法國巴黎戴高樂機場後再轉機到台灣桃園國際機場，19日換乘長榮航空航班到澳門，此時其病毒核酸檢測仍呈陰性，但在隨後的常規核酸檢測結果出現弱陽性，並於昨(26日)天確診感染印度變異毒株成為澳門首宗感染變種個案。

澳門當局估計，患者可能是因為完成接種程序後未足 14天出國旅行，因無足夠時間產生足夠免疫力而受感染，但該男子感染後無任何症狀出現。

報導引用美國疾病控制和預防中心研究指出， 接種疫苗14日後仍染疫的情況非常罕見，比率約為萬分之一，即一萬名接種疫苗者中會有一人染疫。以美國為例，截至4月底，有1.01億人接種了疫苗，但仍有10300人在接種後確診。中心指出，沒有一種疫苗的保護效力是十全十美的。

澳門男子接種疫苗14天後開始旅行香港、尼泊爾、土耳其、法國，並於19日在台灣桃園國際機場搭乘長榮航空返回澳門後確 診印度變種病毒B.1.617，顯示印度變種已開始向台灣扣關。圖為桃園國際機場。（圖／陳麒全攝）

此外，澳門因應驗出一名於16日入境的20歲台灣男子的抗體呈弱陽性，顯示曾經染疫，澳門因而宣布，自台灣入境人士，隔離期間須增加一次血清檢測。該名台灣男子雖無任何症狀，且否認曾確診新冠病毒，但澳門當局擔心他有回復陽性的風險，已轉送公共衛生臨床中心進行醫學觀察。

(中時新聞網)