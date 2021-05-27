疫情創造的電玩及資料中心需求持續造福輝達電子（Nvidia），推動上季（5月2日止）營收、獲利創新高。27日盤前輝達股價上漲0.1％至628.70美元。

輝達26日盤後公布上季營收年增84％至56.6億美元，淨利更較去年同期增加1倍以上達到19.1億美元，雙雙優於華爾街預期。輝達預期本季營收63億美元，且所有部門都較上季有所成長，尤其是電玩及資料中心部門。

輝達執行長黃仁勳表示：「我們的電玩及資料中心部門實力堅強且持續成長，預期下半年業績更勝上半年。」

(工商 )