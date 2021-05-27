期待已久的梅雨終於要現形了，中央氣象局表示，明(28)日晚上開始受鋒面接近及西南風影響，西半部出現局部短暫陣雨或雷雨的機率提高，周六大氣環境轉變，逐漸成為有利梅雨鋒面下大雨的型態，尤其周日到下周二雨勢最明顯，西半部及東北部地區易有短時強降雨、雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

氣象局表示，明天台灣各地大多仍為多雲到晴，不過由於鋒面逐漸靠近，水氣增加，降雨有增多趨勢，馬祖有短暫陣雨或雷雨，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨，午後東北部地區及西半部山區則有局部短暫雷陣雨，午後降雨範圍有機會比今天廣，晚上開始受鋒面接近及西南風影響，西半部出現局部短暫陣雨或雷雨的機率提高，東北部則持續有降雨的機會。

梅雨鋒面終於來了！氣象局特別在臉書PO圖寫下「我們等你等了好久啊」。(圖/截自臉書 報天氣-中央氣象局)

氣溫方面，明天西半部高溫普遍在33至35度，東半部約32度，多數縣市仍易出現局部36度以上高溫，南投、台南、高雄有38度極端高溫發生機率，周六(29日)鋒面接近加上西南風影響，西半部及東北部不定時有局部短暫陣雨或雷雨，花東維持多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣；雲量增多，高溫略降。

下周日至下周二(30日至6月1日)滯留鋒面影響，天氣相當不穩定，西半部及東北部地區易有短時強降雨、雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，並有局部大雨或豪雨發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。

下周三、下周四(6月2日、3日)鋒面逐漸北移至台灣北部海面，中南部仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。6月3日至5日受西南風或鋒面影響，各地天氣仍不穩定，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，午後東北部地區及各地山區易有午後雷陣雨。

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(中時新聞網)