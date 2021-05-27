王欣晨（右）與小十歲鮮肉嫩弟上山下海。（奇幻的旅程提供)

旅遊綜藝《奇幻的旅程》邀20歲OST小天后王欣晨獻唱主題曲。（奇幻的旅程提供）

倪子鈞（小馬）與小甜甜主持的旅遊綜藝《奇幻的旅程》，宣布在東森超視播出46分完整版，他們倆在台灣疫情增溫前走遍寶島各地，希望在螢光幕前創造人與寶島的連結。該節目以每集60萬製作費高規格打造，並量身定做主題曲〈奇幻的旅程〉，邀請從韓國練習生發跡，今年20歲的「甜心女孩」王欣晨（Amanda）獻唱，近期她的嗓音可說是曝光度鋪天蓋地，包含高收視率偶像劇《戀愛是科學》主題曲、《天巡者》插曲都是由她演唱，儼然是OST小天后，日前更推出全新EP《Got My Way》，反應不俗。

王欣晨在〈奇幻的旅程〉MV中，與小10歲嫩弟相伴旅行，兩人穿過樹林、橫越溪流，一路前往陰陽海沿海公路、金瓜石地質公園，甚至深路嶺腳石窟大瀑布、濂洞國小旁的長梯秘境，儼然是一趟秘境集郵之旅。MV拍攝過程中意外狂遇各種鳥類，王欣晨形容自己非常無敵怕尖嘴動物，嚇得她花容失色，「心裡相當害怕，但鮮肉弟弟像是幫我壯膽般，天不怕地不怕地拉著我爬上爬下，穿越叢林踩上大石頭去看瀑布」。

王欣晨自7歲開始就立志要當明星，國中畢業後奮不顧身地到韓國當練習生，在全球知名的韓國STC學院接受近2年的密集高壓訓練，並在練習生綜合評選中勇奪第一名，以頂尖的優秀成績畢業，2019年返台出道，近兩年時間馬不停蹄投入工作，幾乎沒休息。

台灣近期疫情嚴峻，王欣晨透露已取消了數十場校園活動與工作，但認為防疫第一，提醒大家「宅在家」享受屬於自己的奇幻旅程，保持社交距離，外出要戴口罩，配合防疫措施，一起努力讓疫情趕快平緩。

經紀公司幫她安排線上唱歌課程，她每天茶不思飯不想地準備上課內容，「吃飯時會一直想等等要上課，要準備，睡前會想明天要上課，也要準備」，讓她自嘲整個身體與腦袋瓜都處於緊繃狀態，好在她有在韓國高壓磨練的經驗，熟悉上課過程後，緊繃狀態也因此漸漸解除。

(中時 )