因應新冠疫情持續延燒，國發會今於行政院報告「紓困4.0」，包括個人補貼、貸款補貼，以及產業紓困等措施，國發會主委龔明鑫表示，若立法院於31日順利三讀通過，部分補貼和紓困相關措施將於6月4日開始執行。

紓困方面，龔明鑫表示，將會以去年為基底，中低收入戶每個月會加碼1500元，3個月4500元。完全沒有保險、相關急難紓困額度為1萬到3萬。無一定雇主的自營工作者，每個月1萬元的補助金，為期3個月總共3萬。

農漁民的部分總共是1萬元紓困金，若是甲級漁工有參與職業工會，就跟職業工會是一樣，每個月1萬總共3萬。另外，包括交通部轄下的導遊、領隊、計程車、遊覽車司機，每個月1萬3個月總共3萬。

此波疫情影響產業主要集中在內需型的消費服務業，相關薪資補貼會從寬、從優認定，企業對員工部分，給予40％的薪資補貼，以2萬元為上限，蘇揆要求直接發放2萬元。

因應受衝擊產業資金貸款需求，紓困4.0將加碼對產業紓困貸款，並數位分流，簡化申請，提升效率，原有紓困貸款預算持續辦理外，將加碼信保融資額度；另透過數位分流、線上辦理等方式，簡化各部會紓困貸款方案之申請流程，提升效率。

紓困貸款項目，包括延續去年的勞工紓困貸款，每人最高10萬元，政府信用保證專款，利息補貼；企業方面，央行中小企業貸款加碼1000億元等項目，預計中小企業、藝文、教育、醫療等受惠。

至於相關紓困措施何時開放申請，龔明鑫說，蘇揆已指示盡快辦理，按照程序上，必須先等到立法院三讀通過紓困特別條例修正通過，若立院順利在31日三讀通過，預計行政院會6月3日會通過預算案，最快隔天，部分紓困措施就可以開始執行。

由於現階段全台各級學校紛紛停課，改採遠距教學，私營教育機構也連帶受到影響，教育部今日稍晚表示，將爭取追加預算納入私立幼兒園、短期補習班、兒童課後照護中心之停課紓困補貼，以及高中以下已備團膳食材等經費。

另外，財政部表示，基於4月疫情尚屬穩定，各地區國稅局僅對部分營業人特殊情況實施調降，但自5月起，針對指揮中心強制關閉營業別，以及營業性質屬於與人近距離接觸，如理髮、美容、沐浴等行業，一律調降50%營業稅，其他行業則減收30%。

此外，就上述強制關閉營業別及與人近距離接觸營業性質，6月份為減免全額營業稅，而其餘行業則調降50%；預估今年第二季將調降約49萬家營業人的查定營業稅額合計約2.3億元，並將於8月1日至10日開徵。

(中時 )