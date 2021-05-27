本土疫情延燒，社會大眾將破口禍首指向曾討論放寬航空機組員防疫措施的民進黨立委范雲。范雲神隱12天後，26日在政論節目大談台灣防疫議題。常在臉書評論時事的藥師林士峰提出5觀點打臉，直言范雲「跟代理商買，出問題是誰負責？」這句話有多荒謬；因當合法跟代理買貨，原廠就必須負責，除非是跳過代理買平行輸入的水貨，才會是沒人負責。

藥師林士峰27日在臉書貼文表示，久未出來的范雲，「出關」不道歉，還發這樣神奇的發言，范雲是立法委員，在社會上有一定的影響力。短短一句，跟代理商買出問題是誰負責？藥師林士峰指出以下5點荒謬之處：

第一點，疫苗是以國家做單位的採購，國家沒有「驗貨」的專家嗎？第二點，任何合格的疫苗都存在死亡率，不管你是哪裡進口的，我們認為打疫苗是有效的防疫手段，是因為只要能通過三期驗證上市的疫苗，死亡率都低於染病。

第三點，或許很多人對商業模式不太瞭解，原廠製造完商品後，交由代理商經銷，出貨仍然是由原廠負責，商品有問題，是原廠負責，你合法跟代理買貨，原廠必須負責，除非你跳過代理買平行輸入的水貨，才是無人負責；第四點，新藥上市之後，還有上市後的第四期臨床試驗，也就是上市後的監測，而民進黨政府要我們打連第三期都還沒完成的國產疫苗，你們是想拿全民當白老鼠嗎？第五點，國際認證也是一個考量，如果國產疫苗沒辦法取得國際認證，台灣人民未來出國被刁難，又該誰負責？

網友回應說，「請她先為3+11負責吧！」、「這個人是知道會被偉大的黨保護，還是被推出來吸引砲火的？」

(中時新聞網)