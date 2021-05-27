新一批AZ新冠疫苗分配第一階段以台北市2.2萬劑、高雄市2.1萬劑居前，疫情嚴峻的新北市則分配到1.8萬劑。對此，新北市長侯友宜表示，若疫苗有多，希望中央能考量雙北疫情讓更多第一線同仁接種。但網民反應更加直接表示：「原來新北市民對中央來說，不是人呀」、「顏色對了，什麼都對了」，留言多數歸咎於侯友宜政黨顏色不對啦。

對於疫情重災區新北市的AZ疫苗配發，較高雄市拿到的數量還要少，外界質疑是不是中央大小眼？指揮中心解釋，是依照人數比例和過去施打率來計算，沒有不公平。但立委洪孟楷直言，中南部確診相對少，新北確診已近2500人，對比高雄仍不到百人，如此懸殊的數字比，加以現在全國三級警戒，「不更應該要把疫苗用在刀口、用在嚴重的縣市上？」

網民們亦對新北市疫苗配發較高雄市少感到不解及怒氣，紛紛表示：「太扯了人口多又是重災區，那種解釋真的聽不下去，難怪顏色不對啥都不對」、「防疫也分顏色，這就是我們的執政黨」、「如果是這樣那就把確診病患都送下去高雄啊～分擔一下新北的壓力」、「又來了，黨派超越一切 顏色對了 什麼都對了」、「真的心疼北市跟新北市的第一線防疫人員，因為顏色不對，讓你妳們受苦了」、「防疫還分藍綠，新北市目前為重災區疫苗配發還比高雄少，今天高雄市長是韓國瑜會這樣配發嗎？你們民進黨政府心中只有藍綠沒有人民吧！」、「人命關天，還分顏色，靠腰，什麼爛政府...」、「有黨證嗎？沒有的話就鼻子摸摸」、「報告侯市長 顏色啦，顏色不對啦」。

(中時新聞網)