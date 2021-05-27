花蓮縣政府今天公布新增6例新冠肺炎本土個案，因花蓮打破0確診後，衛生局公布相關確診者足跡時，和其他縣市相較顯得諸多保留，引發議員不滿，質疑「別的縣市可以，花蓮為何不可以」？要求縣府公布確診者足跡「直球對決」，縣府秘書長張逸華回應，未來可能調整，在商店停留超過5分鐘，就會一併公布足跡。

花蓮縣議會稍晚也發出新聞稿指出，有議員不斷接獲陳情，議員的服務處電話也被打爆，對於花蓮確診者足跡公布過於模糊，過於閃躲，有公布和沒公布沒甚麼兩樣，雖花蓮疫情指揮中心以中央指揮中心的相關規定辦理，但是別的縣市可以，花蓮為何不可以？

縣議會說，光台東縣政府的足跡公布，就比花蓮縣的足跡公布更清楚，更明白，恐慌是因為說不清楚講不明白，只有一目了然的足跡公布，才能讓花蓮鄉親加強自我保護，不清不楚的確診足跡恐造成縣民緊張與恐慌。

花蓮縣今天新增6確診個案，累計共12人染疫，其中1人是縣府職員，在縣府分流辦公處、也就是縣社福館辦公，議員楊華美不滿說，社福館一到五樓都是民間駐點團體，大家都不知道六樓為縣府分流辦公室，當昨晚消毒人員工作時，也沒告知已有職員確診，「事前告知是非常重要的」。

原住民議員笛布斯顗賚也認為，公布模糊的足跡，只會造成縣民更大恐慌，應該將詳細公佈每一確診案足跡調查。

議員張美慧說，鄉親並沒有要追查個資，大家關心的是確診者在公共場域的詳細足跡，大家不免擔心自己或家人的足跡是否與確診個案重疊，這是必要的檢視，也能夠避免疫情擴散。

花蓮縣政府今下午召開記者會，由縣長徐榛蔚、代理秘書長張逸華、衛生局長朱家祥以線上直播方式說明新冠肺炎疫情相關情形，記者和觀看直播民眾都留言要求縣府公布完整清楚的疫調足跡。

朱家祥表示，依據中央疫情指揮中心發布之個案公布原則，考量個案於該地點停留時間長短、個案接觸對象有無配戴口罩、該地點有無符合密切接觸者定義的對象，只要是「開放性場所、非特定對象可進入」，就會依法公開。

朱家祥提醒，要大家把所到的地方都視為染疫區，把周遭的環境視為汙染區，戴好口罩、勤洗手、注意自身體溫，待在家不要趴趴走，就能降低感染風險。

張逸華表示，衛生局接獲確診通知做疫調，也都希望能一一披露，但仍需尊照中央疫情指揮中心發布之原則，不過縣府研擬未來若在商店停留超過5分鐘，就考慮一併公布足跡。

(中時 )