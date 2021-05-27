由於長期難與美國本土大型銀行競爭，匯豐控股周三宣布終止美國地區消金與小企業的服務，同時退出大部份的零售銀行業務。

該銀行周三晚上對外宣布，將出售美國共148家分行的其中90家，並規畫之後再出脫35到40家。匯豐並表示，已同意將部份業務賣給公民金融集團(Citizens Financial Group)旗下的公民銀行與國泰萬通金控(Cathay General Bancorp)旗下國泰銀行等兩家美國地區銀行。

匯豐指出，保留下來的數十家分行將作為國際財富管理中心，主要為高身價的客戶提供金融與財富管理服務。公司女發言人還表示，這些國際財富管理中心將座落於諸如紐約，華府、舊金山、西雅圖、洛杉磯與邁阿密等大城市。

此次美國地區業務改造後，美國客戶數量將從約140萬降到約30萬，主要是不再對一般存戶以及營業額少於500萬美元的企業提供基本銀行服務。

匯豐執行長祈耀年(Noel Quinn)表示，此一業務調整可讓匯豐專攻具競爭優勢的領域，他同時強調，匯豐的美國消金業務營運狀況其實很好，只是欠缺競爭的規模。

總部設於倫敦的匯豐主要獲利來源為香港與中國大陸，啟動專攻亞洲市場的策略已經超過一年，今年2月該銀行就宣布將研議出脫美國虧錢的零售銀行業務，未來五年並投入60億美元用於亞洲市場的擴編。

匯豐同時正與其他銀行就其法國虧錢的零售銀行出售事宜進行洽談。

星展銀行香港研究部主管Cindy Wang指出，匯豐接下來可能會出脫更多歐洲地區的分行，並加碼投資香港與中國大陸的市場，「這是全球銀行業的趨勢，即縮減實體分行的數量，並將資源投入在行動與數位銀行的業務。」

匯豐銀行美國東岸的零售銀行業務，包括80家分行與約80萬客戶，將賣給公民銀行，截至3月底，這些業務包含92億美元的存款以及22億美元的放款。國泰銀行則買下匯豐在美國西岸的十家分行。

(工商 )