38歲凍齡女王安達祐實將於6月3日Netflix上架的《創作人檔案 GOLD》(暫譯)，目前已知參加眾星有横浜流星、永野芽郁、冨永愛、小田切讓等。日本諧星秋山竜次主演在每集會更換角色，並與來賓演員一同在一集內演出一個單獨故事。

而安達在第二集扮演的童星年齡竟只有6歲，秋山竜次扮演的天才童星成死對頭，表面和氣靄靄，實則暗潮洶湧，兩童星爭相向贊助商與拍片現場工作人員打招呼已求得好印象，劇情充滿現實感與人性實況。

《創作人檔案 GOLD》6月3日Netflix上架。（Netflix提供）

安達祐實繼前回成功扮小學生後成功向幼稚園兒童挑戰，她在SNS發文「試戴老公的帽子結果變成幼稚園風格」並公開照片，並說「我比較在意的是下巴長好大一顆痘子，什麼時才會消掉呢？？？」

她最近常PO出攝影師老公為他拍攝的照片，呈現「家庭主婦時尚感」，她常穿著她自己創立品牌的服飾「虜TORICO」，中文標語「挺好看的」十分吸睛。

(中時 )