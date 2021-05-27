宏匯廣場今（27日）稍早宣布，防疫優先，決定延長自主暫停營業至6月4日，若從5月24日停業起算，至6月4日共停業12天。

為配合政府加強防疫政策，宏匯廣場保護百貨近300櫃第一線從業人員的安全，決定延長自主停業時間，以減少通勤移動、工作場所接觸所造成的感染風險。由於自主停業，「我的超人媽咪」、「初夏嘉年華」檔期會員獨享回饋禮票券，原定使用至6月30日，延長使用至7月31日。

(中時 )